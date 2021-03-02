Приморский театр драмы приедет с гастролями в Санкт-Петербург

Мероприятия состоятся с 3 по 6 марта на сцене Театра юных зрителей имени А. А. Брянцева.

Приморские артисты представят четыре спектакля.

3 марта будет показан спектакль TOVARICH по пьесе Жака Деваля в постановке художественного руководителя театра, народного артиста России, обладателя «Золотой маски» Ефима Звеняцкого. Оформил постановку лауреат «Золотой маски» Владимир Колтунов с помощью российского историка моды Александра Васильева.

4 марта будет показан спектакль «Анна Каренина». Его поставил в рамках международного театрального проекта режиссер Мортен Боргерсен (Норвегия). Автором сценической версии стал немецкий режиссер и драматург Армин Петрас.

5 марта зрители увидят спектакль «Ковбой. Король. Великолепный». В основе сюжета — история жизни Юла Бриннера, загадочной личности и звезды Голливуда.

6 марта в театре будет представлена музыкально-мистическая мелодрама «Эдит и ее демоны» в постановке Вадима Данцигера. В главной роли выступит Наталья Овчинникова. В спектакле рассказана история последней любви Эдит Пиаф, которую певица встретила за два года до смерти.