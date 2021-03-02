Данила Козловский сыграет советского океанолога в драме «Один в океане»

Режиссером фильма станет Кирилл Соколов.

Как сообщает портал Variety, продюсерами фильма будут Роман Борисевич, Константин Буслов, Артем Васильев и Андреа Логи. Сюжет фильма повествует о советском океанологе Станиславе Курилове и будет основан на его автобиографической книге «Один в океане: История побега».

Пока что сведения о дате выхода или сроках производства фильма отсутствуют.

Станислав Курилов — советский, канадский и израильский океанограф, прославившийся своим побегом вплавь, который он совершил с борта туристического лайнера «Советский Союз» в 1974 году. Не имея возможности покинуть СССР легально, Курилов решил сделать это с борта корабля.

После почти трех суток в открытом океане, проплыв почти 100 км, Курилов выбрался на берег острова в Филиппинах, откуда был депортирован в Канаду и получил канадское гражданство.