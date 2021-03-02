46 детских и кукольных театров отремонтируют к 2024 году в рамках нацпроекта «Культура»

Об этом сообщила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

«Отдельно отмечу работу по детским и кукольным театрам. Мы приложили серьезные усилия, чтобы это мероприятие попало в нацпроект. Почему? На них десятилетиями не выделялись средства», — отметила министр культуры.

Сейчас в России 168 детских театров — молодежные, ТЮЗы, театры кукол. 46 из них находятся в неудовлетворительном состоянии, подчеркнула глава ведомства.

«До конца нацпроекта все они будут отремонтированы. Тринадцать уже открыты», — сказала Ольга Любимова в ходе выступления на заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.