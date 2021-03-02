Под Архангельском начался киномарафон фестиваля Arctic Open

Зрители увидят около 20 фильмов, созданных в основном российскими авторами.

Киномарафон международного фестиваля стран Арктики Arctic Open будет идти до конца мая. Как сообщила ТАСС директор фестиваля Тамара Статикова, всего будет показано около 20 короткометражных и документальных картин, представленных в основном российскими авторами.

Партнерами киномарафона в этом году стали Гильдия неигрового кино и телевидения России, киностудия «Ленфильм» и Мурманский международный кинофестиваль «Северный характер». В рамках марафона в апреле состоится месячник кино Якутии.

В настоящее время программа кинопоказов все еще составляется, поэтому марафон могут поддержать кинозалы и киноклубы. Организаторы надеются охватить как можно больше районов, чтобы увидеть фестивальные фильмы смогли зрители всей области.