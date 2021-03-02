Более 30% работников сферы культуры к 2024 году повысят квалификацию

Это произойдет благодаря программе переподготовки творческих и управленческих кадров, действующей в рамках нацпроекта «Культура».

Как сообщила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, необходимо сделать так, чтобы учреждения культуры были наполнены не только современным оборудованием, но и современным содержанием.

«Для этого в рамках нацпроекта «Культура» предусмотрена программа переподготовки творческих и управленческих кадров в сфере культуры. До 2024 года более 30% работников отрасли смогут получить новые знания в центрах повышения квалификации», — сказала Ольга Любимова на заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.