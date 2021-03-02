Институт наследия объявил конкурс детского и юношеского творчества к 800-летию Невского

Об этом сообщила пресс-служба института.

Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-исторического общества объявляет Конкурс детского и юношеского творчества к 800-летию древнерусского князя Александра Невского. Конкурс пройдет в рамках программы «Европейские дни наследия-2021».

2021 год также объявлен в России Годом науки и технологий, отмечается в сообщении. Конкурс детского и юношеского творчества призван объединить в себе тематику этих событий, а также привлечь внимание широкой аудитории к культурному наследию нашей страны и продемонстрировать связь с мировым культурным наследием.

Для участия в конкурсе приглашаются дети и молодежь в возрасте от 10 до 18 лет включительно. Участники должны проживать на территории Российской Федерации.