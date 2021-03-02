Модельные библиотеки к концу 2021 году будут модернизированы в 80 субъектах России

Модельные библиотеки в рамках национального проекта «Культура» будут модернизированы в 80 субъектах России к концу 2021 года.

Как сообщила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, модельные библиотеки уже стали настоящим прорывом. «За два года мы открыли 306 библиотек в 73 регионах. К концу 2021 года библиотеки будут модернизированы уже в 80 субъектах», — сказала Ольга Любимова на заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

По ее словам, количество посещений модельных библиотек выросло в несколько раз.

«Причем мы наблюдаем реализацию нацпроекта «Культура» не только за федеральные средства, но и, как мы его называем, «региональный аспект в действии». Модельные библиотеки создаются по инициативе регионов. В 2020 году за счет средств регионов открылись 72 модельные библиотеки в 20 регионах», — добавила она.