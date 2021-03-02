Галерея «На Шаболовке» представит выставку о советском довоенном еврействе

Выставка «Блуждающие звезды: советское еврейство в довоенном искусстве» откроется во вторник.

Как сообщает пресс-служба Российского еврейского конгресса, в числе представленных на выставке авторов Меер Аксельрод, Александр Лабас, Александр Тышлер, Роберт Фальк, Эль Лисицкий, Лидия Жолткевич, Соломон Никритин, Лев Аронов, Арон Траскунов, Марк Вайнштейн, Илья Чашник, Мендель Горшман, Павел Зальцман, Соломон Юдовин и другие.

Выставка откроется 2 марта. Посетители смогут увидеть эскизы к постановкам, зарисовки по мотивам командировок в еврейские коммуны и колхозы, пейзажи советских местечек, кадры из фильмов, а также плакаты.

Центральная часть будет посвящена жанру камерной картины 1930-х — начала 1940-х годов.