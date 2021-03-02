Музей Победы стал лидером январского рейтинга «Медиалогии»

Учреждение вошло в топ-20 медиарейтинга российских музеев в первом месяце текущего года.

Как свидетельствуют данные компании «Медиалогия», по качественному показателю «медиаиндекс» в январе 2021 года в тройку лидеров вошли также Третьяковская галерея и Государственный Эрмитаж.

Лидерство музею Победы обеспечивали иммерсивный проект «Подвиг народа: непокоренный Ленинград», запущенный к годовщине снятия блокады Ленинграда, а также моноспектакль «Спасибо за верность, потомки!», размещенный Музеем Победы на своем сайте в память о народном артисте СССР Василии Лановом.

Медиаиндекс учитывает такие показатели, как качественное присутствие объекта в инфополе, количество сообщений, влиятельность цитируемых источников и заметность сообщений в СМИ. Медиаиндекс Музея Победы составляет 32 940,6 пункта, отмечается в сообщении.