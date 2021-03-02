Стоянов рассказал о «трогательной благодарности» Ефремова за помощь с сериалом «Вампиры средней полосы»

Отбывающий заключение актер обратился к коллеге через адвокатов.

В разговоре с изданием «Петербургский дневник» Стоянов рассказал о том, как шла работа над сериалом «Вампиры средней полосы». Новинка будет показана на одной из онлайн-платформ 18 марта.

Роль главаря смоленского клана вампиров в сериале была написана специально для Стоянова. Проект получил отличные отзывы критиков, однако затем производство было остановлено по административным причинам, а у Стоянова возникли новые проекты.

Вскоре проект был возобновлен, но Стоянов уже не мог принять в нем участие, поэтому предложил на замену своего коллегу Михаила Ефремова, который и был утвержден в роли. Однако, отснявшись примерно в трети запланированного объема своей роли, Ефремов был вынужден приостановить участие в съемках из-за коронавируса, а затем попал в роковое ДТП.

В результате Стоянов вернулся к своей роли в «Вампирах». Вскоре через своих адвокатов Ефремов передал коллеге «трогательную благодарность» за то, что тот выручил съемочную группу, рассказал Стоянов.