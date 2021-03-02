В Помпеях нашли погребенную в пепле парадную колесницу с эротическими медальонами

О находке сообщается на официальном сайте итальянского археологического парка.

В римских Помпеях, уничтоженных извержением Везувия в 79 году, нашли четырехколесную колесницу, богато декорированную элементами из бронзы и олова. Уникальную находку сделали при раскопках загородной виллы к северу от города, в портике конюшен.

Ранее, в 2018 году здесь были обнаружены останки трех лошадей, одна из которых погибла прямо в упряжке.

По мнению экспертов, находка представляет собой церемониальную двухместную и четырехколесную колесницу, в некоторых источниках называемую Pilentum. Ее использовали для праздников, парадов и торжественных процессий.

Задняя часть колесницы украшена тремя бронзовыми медальонами, изображающими эротические сцены с участием мужчины и женщины. Плотно заваливший колесницу вулканический пепел сохранил фрагменты и отпечатки органики, в том числе деревянные конструкции повозки, следы тканей и упряжи.