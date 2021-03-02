В Калининграде пройдёт онлайн-фестиваль европейского кино

Платформой смотра станет сервис okko.tv.

Традиционно Фестиваль европейского кино в Калининграде проходил в кинотеатре «Заря». В 2021 году в условиях пандемии он впервые пройдет в формате онлайн, сообщили организаторы на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Масштабный проект начнется 2 марта и продлится в течение месяца, в его программу войдут 27 фильмов из 20 стран Европы, в числе которых номинанты на «Оскар», обладатели престижных премий и победители международных фестивалей.

Зрители получат доступ почти ко всем фильмам с первого же дня работы смотра. В программе фестиваля предусмотрен особый формат «Фильм выходного дня». Каждые выходные в течение месяца зрителям будут предлагать новые ленты.