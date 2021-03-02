Государственный музей Востока представит выставку «Сюжеты и образы Низами»

Экспозиция посвящена 880-летию великого азербайджанского поэта.

В 2021 году юбилей Низами Гянджеви станет одним из центральных событий в культурной жизни России и Азербайджана. Посвященная ему экспозиция будет работать с 11 марта по 3 мая.

В ней также примут участие Эрмитаж, Пушкинский музей, Саратовский художественный музей имени А. Н. Радищева, музей-усадьба «Архангельское» и фонд Марджани.

Выставка представит гостям 57 музейных предметов, в том числе рукописи и миниатюры, графику, живопись и предметы быта. Артефакты демонстрируют влияние творчества на изобразительное искусство.

Поэт, живший в 1141-1209 годах, оставил потомкам корпус своих поэтических произведений, которые обычно называют «Хамсе». В него вошли пять поэм — «Сокровищница тайн», «Хосров и Ширин», «Лейла и Маджнун», «Семь красавиц» и «Искандар-нама». Выставка построена так, чтобы посетитель постепенно прочитывал каждую поэму, изображенные сюжеты снабжаются синопсисом и поэтическим сопровождением.