КGallery расскажет об основоположнике неофициальной советской фотографии Борисе Смелове

Экспозиция откроется 4 марта, сообщили в пресс-службе выставочного пространства.

Выставка «Угол зрения» станет центральной частью экспозиции. Она расскажет об основоположнике неофициальной советской фотографии 1970-1980-х годов Борисе Смелове. Выставка представит более 40 его работ, многие из которых гости увидят впервые.

Также будет представлен графический проект «Зодчим нашего города» Офорты и литографии молодых петербургских художников предоставлены для проекта из собрания Кирилла Авилова, они посвящены легендарной советской книжной серии.

Выставка «К свету» представит фотографии из путешествий Натальи Березиной. Они были сделаны во время ее экспедиций в Америку, Чили, Норвегию, Ирландию и другие страны. Экспозиция откроется в КGallery по адресу: Санкт-Петербург, набережная Фонтанки, дом 24.