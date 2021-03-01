Посещаемость театров и кино в Крыму повысили с 30% до 75%

Соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на сайте правительства региона.

Власти Крыма решили ослабить часть ограничений, введенных в республике из-за распространения вируса. В соответствии с документом кинотеатры, театры, филармонии и цирки, расположенные на полуострове, могут отныне наполнять свои залы до 3/4 посадочных мест. Предыдущие ограничения устанавливали заполняемость учреждений культуры Крыма на уровне 30%.

Указ снимает запрет и на проведение торжественных мероприятий, в том числе свадеб, банкетов и корпоративов в гостиницах и других местах размещения. Снимается ограничение и на публичные слушания, собрания и сходы граждан, а также на конференции.

В то же время указ сохраняет ограничение на выезд детских групп за пределы региона, а также на прибытие детей из других регионов страны, кроме Арктической зоны и Севастополя, а также гостей Международного детского центра «Артек».

Сохраняется запрет на работу развлекательных заведений в выходные и праздничные дни. Это касается и детских учреждений.