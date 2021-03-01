Большой театр покажет балет Бориса Эйфмана «Эффект Пигмалиона»

Показ спектакля состоится на Новой сцене Большого театра 12 марта.

Гастроли труппы Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана состоятся в рамках специального проекта «Золотая маска»: из 2020 в 2021». В Москве представят спектакли, в прошлом году вошедшие в конкурсную программу фестиваля и номинированные на награды, однако не показанные на сценах Москвы из-за начала пандемии коронавируса.

Премьера оперы «Эффект Пигмалиона» была представлена в Петербурге 6 февраля 2019 года. Затем спектакль показали в нескольких городах США.

Премьера оперы в Москве состоялась в июле 2019 года на Исторической сцене Большого театра на фестивале «Черешневый лес». В январе 2020 года Борис Эйфман выступил режиссером экранной версии одноименного фильма-балета.

Постановка представляет собой хореографическую трактовку мифа о художнике и его творении, это новый взгляд на тему сложной переплетенности искусства и жизни, рассказал о спектакле режиссер.