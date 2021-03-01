В Ленобласти создадут музей академика Дмитрия Лихачева

Проект обсуждался на совещании в Минкультуры России.

Как сообщает сайт ведомства, встреча прошла под председательством статс-секретаря — замминистра культуры России Аллы Маниловой. Создание музея академика обсуждали зампредседателя правительства региона, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, директор музея-заповедника «Парк Монрепо» Александр Смирнов и внучка академика, художник-иллюстратор и тележурналист Зинаида Курбатова.

Собравшиеся обсудили проект создания музея академика Дмитрия Лихачева на базе заповедника «Парк Монрепо». Местные власти поддержат создание музея и обеспечат его необходимым финансированием, стоит лишь вопрос о его наполнении, отметила замглавы ведомства.

Инициатива создать музей принадлежит Зинаиде Курбатовой. Она высоко оценила предлагаемое музеем-заповедником пространство для учреждения и заявила о своей готовности помочь в формировании его коллекции. Кроме того, обсуждалось создание фестиваля имени Лихачева, определен формат и сроки его проведения.