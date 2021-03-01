Мультфильм «Том и Джерри» обогнал «Конька-Горбунка» в российском прокате в выходные

Американский мультфильм собрал 268,3 млн рублей.

Как свидетельствуют данные портала «Кинобизнес.ком», с 25 по 28 февраля отечественный фильм «Конек-Горбунок» режиссера Олега Погодина собрал 237 млн рублей. Картину сняли по мотивам сказки Петра Ершова, повествующей о приключениях крестьянского сына Ивана и его сказочного помощника Конька-Горбунка.

Фильм вышел в прокат 18 февраля. В ролях сыграли такие актеры, как Антон Шагин, Павел Деревянко, Михаил Ефремов и Паулина Андреева.

Третью строчку рейтинга заняла российская комедия «Батя». Фильм режиссера Дмитрия Ефимовича вышел в прокат 23 февраля и собрал за выходные 135 8 млн рублей. В картине сыграли Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Елена Лядова, Надежда Михалкова и другие.