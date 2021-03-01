Мишустин поздравил худрука Александринки Валерия Фокина c 75-летием

01.03.2021
Под руководством Фокина Александринский театр в течение столетий остается центром притяжения для ценителей драмы, отметил премьер-министр. Многие специально приезжают в Петербург, чтобы увидеть спектакли Фокина, успех Александринки во многом является личной заслугой худрука, говорится в телеграмме.
Мишустин отметил талант Фокина как режиссера, а также его неповторимый почерк и способность к экспериментам.
Валерий Фокин родился в Москве 28 февраля 1946 года. Является художественным руководителем Александринского театра с 2003 года.