Мишустин поздравил худрука Александринки Валерия Фокина c 75-летием

Телеграмма премьера опубликована на сайте правительства.

Под руководством Фокина Александринский театр в течение столетий остается центром притяжения для ценителей драмы, отметил премьер-министр. Многие специально приезжают в Петербург, чтобы увидеть спектакли Фокина, успех Александринки во многом является личной заслугой худрука, говорится в телеграмме.

Мишустин отметил талант Фокина как режиссера, а также его неповторимый почерк и способность к экспериментам.

Валерий Фокин родился в Москве 28 февраля 1946 года. Является художественным руководителем Александринского театра с 2003 года.