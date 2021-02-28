Победителями конкурса Института развития интернета стали 40 проектов

28.02.2021
40 проектов, которые получат финансирование, утвердил национальный совет конкурсного отбора АНО «Институт развития интернета» под председательством первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко.
В состав совета входят режиссер Тимур Бекмамбетов, глава студии «Анимаккорд» Дмитрий Ловейко, гендиректор компании «Яндекс» Елена Бунина и другие. Победителей первой сессии конкурса на создание интернет-контента для молодежи отобрали из более чем 450 заявок.
В числе первых победителей — проекты о войне, о внутреннем туризме, о волонтерстве, истории, профориентации, мотивирующие и образовательные проекты. В том числе жюри поддержало продолжение постапокалиптического сериала «Молодые и сильные» по повести Олега Дивова, новые сезоны сериалов «Новенький», «Естественный отбор», комедийный детектив под рабочим названием «Fact Checker».