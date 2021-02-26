Ученые обнаружили у человека древний ген, способный справиться с COVID-19





Эту «сверхспособность» люди унаследовали от неандертальцев, считают генетики.





Риск тяжелого течения коронавирусной инфекции и смерти от него способен серьезно снизить особый ген, унаследованный нами от древних предков. О существовании и значении так называемых «неандертальских» генов рассказал агентству Sputnik один из ведущих международных генетиков-экспертов профессор Константин Крутовский.





Он озвучил мнения ученых из Института науки и технологий Окинавы в Японии (OIST) и Института эволюционной антропологии Макса Планка в Германии: они доказали, что та часть 12-й хромосомы, которая примерно на 20% снижает потребность в применении интенсивной терапии при коронавирусе, входила и в геном неандертальцев.





Как отметил глава отдела эволюционной геномики человека в OIST профессор Сванте Паабо, генетика играет немаловажную роль в борьбе с коронавирусом, но вместе с тем важным фактором остаются преклонный возраст, а также хронические заболевания, в частности диабет или проблемы с сосудами.





Таким образом, ученые кардинально поменяли свою точку зрения, поскольку в прошлом году тот же профессор Сванте Паабо и его коллега профессор Хьюго Зеберг опубликовали в журнале Nature статью, в которой говорилось, что риск развития тяжелой формы COVID-19 был унаследован именно от неандертальцев.