«Хотели отнять деньги»: избитого музыканта «Машины времени» готовят к операции

У Александра Дитковского диагностировали перелом лицевой кости со смещением.





Стали известны подробности инцидента с жестоким избиением участника музыкальных групп «Машина времени» и «Квартал». Александр Дитковский, который и стал жертвой хулиганов, рассказал Пятому каналу о своем состоянии и о том, что произошло накануне вечером.





По словам музыканта, на него напали на парковке на Комсомольском проспекте в Москве. Артист попытался оказать сопротивление, но хулиганов было слишком много — ему удалось столкнуть двоих из них лбами, но затем он поскользнулся и упал. Нападавшие воспользовались этим и начали пинать его.





Дитковский добавил, что у него попытались отнять деньги, но безрезультатно. Сейчас музыкант в больнице, в начале следующей недели ему сделают операцию — у артиста выявлен перелом лицевой кости со смещением.





На данный момент известно, что преступников было пятеро. Полиция делает всё, чтобы установить личности драчунов.