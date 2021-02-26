Лидирует Александр Невский: москвичи продолжают голосовать за выбор памятника на Лубянке

Уже более четверти миллиона жителей столицы проголосовали на портале «Активный гражданин».





На утро 26 февраля в опросе, который проводится среди москвичей по поводу выбора памятника на Лубянской площади, приняло участие около 248 тысяч человек. При этом фигура князя Александра Невского набрала 129 тысяч голосов. В итоге с небольшим перевесом — в 4 процента — пока лидирует Невский.





Спор о том, кому необходимо установить памятник на пустующей ныне Лубянской площади, разделил российское общество. Русская православная церковь выступает за святого благоверного князя Александра Невского, поскольку его потомки внесли значительный вклад в становление Русского государства.





Однако часть активистов, в том числе писатели и журналисты, направили обращение к мэру Москвы с требованием вернуть на историческое место памятник основателю и первому руководителю ВЧК (из которой впоследствии выросли НКВД и КГБ) Феликсу Дзержинскому.





Памятник находился на Лубянской площади с 1958 по 1991 год: после провала ГКЧП он был демонтирован и сегодня находится в московском парке «Музеон» на Крымской набережной.