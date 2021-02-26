Гобелен-копию «Герники» Пикассо спустя 35 лет вернули владельцу

Шедевр, одолженный штаб-квартире ООН Нельсоном Рокфеллером в 1985 году, забрал его сын.





Легендарный гобелен «Герника», с 1985 года украшавший штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, вернулся к своему законному владельцу. О желании забрать гобелен сообщил представитель клана миллиардеров Нельсон Рокфеллер-младший.





«Мы благодарим семью Рокфеллеров, которые одолжили нам это легендарное произведение более чем на 35 лет», — говорится в заявлении представителя генерального секретаря организации Стефана Дюжаррика. Гобелен находился на стене у входа в зал заседаний Совета Безопасности ООН — там его торжественно разместили 13 сентября 1985 года.





Гобелен «Герника» является копией знаменитой картины Пабло Пикассо, посвященной бомбардировке города в испанской Стране Басков. Шедевр был выполнен в 1955 году в ателье в департаменте Вар на юге Франции, причем процессом руководил сам художник.





Картина, написанная Пикассо в 1937 году, является признанным символом протеста общества против ужасов и преступлений войны.