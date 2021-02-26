Стартует специальная программа «Золотой маски» «Достоевский и театр»





Театральный фестиваль «Золотая маска» объявил о запуске специальной программы «Достоевский и театр».



В пресс-службе фестиваля рассказали, что программа, посвященная 200-летию со дня рождения писателя, будет проходить с февраля по июнь в Москве и Омске.



В рамках программы состоятся показы спектаклей, номинированных на «Золотую маску», а также постановок лауреатов премии, знаковых премьер последнего сезона, созданных по произведениям Достоевского.



В Москве программа стартует 26 февраля спектаклем «Бесы Достоевского»



«Она станет одним из центральных событий в праздновании 200-летия со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Проект пройдет при поддержке Министерства культуры РФ. Генеральные партнеры — Благотворительный фонд Михаила Прохорова и Сбер», — рассказали в пресс-службе фестиваля.