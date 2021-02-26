В первый за восемь лет студийный альбом Земфиры вошла песня о кашле и Крыме





Седьмой по счету альбом певицы уже доступен для прослушивания на всех популярных стриминговых сервисах.

В новый сборник Земфиры Рамазановой под названием «Бордерлайн» вошли 12 песен, в том числе композиция «Крым», вышедшая в апреле прошлого года. В ней есть весьма актуальные для пандемийного времени строки: «Потому что тебя бесит дым, бесит кашель мой, как у больных».





В переводе с английского borderline означает пограничное расстройство личности: такой диагноз говорит об импульсивности, тревожности и десоциализации пациента.





Эта работа стала седьмым студийным альбомом Земфиры. Перед релизом певица призналась, что «давно играет в разные игрушки», предпочитая «максимально незлобивые, комфортные, успокаивающие». Альбом получился одновременно очень мрачным и очень красивым.





С полуночи пятницы новый альбом певицы доступен для прослушивания на различных стриминговых сервисах — «Яндекс.Музыка», Spotify и других. В сборник также вошла новая песня «Остин», которую 44-летняя рок-звезда представила на YouTube на прошлой неделе.



