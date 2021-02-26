Скончался Скарлатина из «Ворошиловского стрелка»

Актеру Вячеславу Голоднову было 72 года.

О смерти артиста Калужского драматического театра Вячеслава Голоднова сообщил его коллега Ярослав Орляченко. «Это очень сложно, сложно поверить, что больше нет твоего друга», — написал он в Facebook. Орляченко добавил, что Голоднов был не только ярчайшим артистом, но и прекрасным человеком, а также замечательным мужем, отцом и дедушкой.





В Калужском драматическом театре, где Вячеслав Голоднов служил с 2005 года, его уход назвали огромной потерей. Артист Игорь Кумицкий рассказал, что в последний раз выходил вместе с коллегой на сцену совсем недавно. «Слов нет...» — написал потрясенный актер.

Вячеслав Голоднов родился 4 сентября 1948 года. В 1977 году окончил режиссерское отделение Калужского культпросветучилища. Прославился в основном ролями в театре, но также смог воплотить яркие образы в кино. Особенно хорошо ему удалась роль доминошника по прозвищу Скарлатина в фильме Станислава Говорухина 1999 года «Ворошиловский стрелок».



