Третьяковка покажет картину Кандинского в кафедральном соборе Калининграда

Выставка «Импровизации» будет проведена в этом году.

Третьяковка очень серьезно работает над организацией экспозиций и выставок на самых разных площадках в Калининграде, где галерея пока не имеет своего выставочного пространства, рассказала гендиректор музея Зельфира Трегулова в своем видеообращении на пленарном заседании Балтийского культурного форума.

Главная площадка для таких выставок — Калининградский музей изобразительных искусств, летом там планируется открыть выставку «Сцены частной жизни», посвященную интерьеру в графике XX века. Кроме того, планируется провести выставку одной картины, которой станет импровизация Василия Кандинского. Местом ее проведения станет Кафедральный собор города.

В ближайшие годы на острове Октябрьском будет создан культурный кластер, в который войдут филиал Большого театра, филиал Государственной Третьяковской галереи, а также филиалы образовательных учреждений.