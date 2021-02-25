В Воронеже откроется выставка игрушек, подаренных раненым бойцам Великой Отечественной войны

Экспозиция даст возможность увидеть самодельные куклы и игрушки военных лет.

На выставке будут представлены подарки детей раненым бойцам в эвакуационном госпитале, который в годы войны размещался в помещениях Свято-Успенского Дивногорского монастыря под Воронежем.

Как рассказала директор музея-заповедника Елена Клепова в разговоре с ТАСС, экспозиция откроется 22 июня. Кроме того, годовщина начала Великой Отечественной войны будет отмечена в музее-заповеднике под открытым небом показом оперетты «Севастопольский вальс», которую исполнят артисты Воронежского театра оперы и балета.

Свято-Успенский Дивногорский мужской монастырь находится в Лискинском районе Воронежской области. В 1941-1942 годах в его помещениях работал советский эвакуационный госпиталь № 2636. Позднее эти территории оккупировали венгерские войска, воевавшие на стороне фашистских захватчиков. После освобождения, в 1944-1945 годах в монастыре работал советский военный госпиталь № 2616.