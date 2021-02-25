На юге Франции нашли римскую виллу с многоцветной мозаикой на полу

Об открытии археологов сообщает T he H istory Blog.

Находку сделали в городе Ним во время строительства жилого дома. Археологи обнаружили под землей руины римской виллы эпохи императоров, датируемой I-II веками нашей эры.

Ученые полностью раскопали парадную гостиную, на полу которой была выложена мраморная мозаика. Часть пола отделана шестиугольной плиткой в форме пчелиных сот. Другая сторона гостиной покрыта квадратным мозаичным ковром в стиле штучной мозаики.

Подобные многоцветные композиции составлялись из элементов разной формы и разных материалов. Ее изготовление было намного дороже создания мозаик из одинаковых фрагментов. Мрамор для этой многоцветной мозаики доставлялся со всех концов Римской империи, отмечают эксперты.

Ученые обнаружили также фрагменты гипсового покрытия стен с росписью. Со временем вилла была заброшена, гипсовое покрытие с росписью отслоилось от стен и обрушилось на пол. Лицевая сторона штукатурки была расписана панелями красного цвета с черными промежутками.

К гостиной примыкало помещение для купания с системой теплых полов, пол другой комнаты был украшен мраморными кабошонами. Во внутреннем дворе виллы ученые обнаружили остатки полукруглой чаши с фонтаном, которая во время своего бытования была покрыта белым каррарским мрамором.