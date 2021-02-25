Русский музей представит выставку «Поколение тридцатилетних в современном русском искусстве»

Представителей СМИ пригласили на пресс-показ перед открытием экспозиции, который пройдет 3 марта в Мраморном дворце.

Выставка «Поколение тридцатилетних в современном русском искусстве» посвящена творчеству художников поколения миллениалов. Экспозиция построена в основном на материале петербургского искусства.

Авторы проекта используют понятие «миллениалы» — те, кто родились в период 1980–1990-х годов. Характерные черты людей этого поколения отражены в произведениях, представленных на выставке.

В состав экспозиции вошли произведения более 40 авторов в различных техниках. Кроме живописных работ, представлена графика, скульптура, инсталляции, видео.

В числе участников проекта — Лера Нибиру, Ася Маракулина, Миша Маркер, участники группы «Север-7», Покрас Лампас, Леонид Цхэ, Татьяна Ахметгалиева, Константин Бенькович, Владимир Абих, Стас Багс, Лиза Бобкова, Виктория Повираева, Александр Дашевский, Даниил Васильев, Артур Джаруллаев, Марья Дмитриева, Ирина Дрозд, Максим Има, Надежда Косинская, Влад Кульков, Александра Лерман, Анна Мартыненко, Семен Мотолянец, Александра Оминина, Полина Орлова, Денис Патракеев, Павел Плетнев, Иван Плющ, Константин Решетников, Марина Стахиева, Алена Терешко, Федор Хиросигэ, Анна Андржиевская, Саша Браулов и другие.

Экспозиция делится на три тематические части, в том числе «Диалог с материалом», «Внутри себя» и «Среда обитания». Каждая из них демонстрирует значимые аспекты и направления в творчестве художников.