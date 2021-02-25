Театр «У Никитских ворот» отметит 200-летие Достоевского премьерой моноспектакля

25.02.2021
Ее режиссером, сценографом и исполнителем станет актер Николай Рингбург. Некоторые постановочные решения будут сюрпризом для зрителей, рассказала пресс-атташе театра Валентина Иванова в разговоре с ТАСС.
Театр уже начал отмечать 200-летний юбилей великого писателя одним из первых в Москве. Сейчас в его афише есть спектакль «Убивец» по роману «Преступление и наказание».
«Встреча с литературным наследием Достоевского — всегда событие, душевный ожог. Ведь Достоевский — самый глубинный, по оценке Белинского, «подземный» писатель русской литературы», — рассказал создатель моноспектакля Николай Рингбург.