Театр «У Никитских ворот» отметит 200-летие Достоевского премьерой моноспектакля

Постановка «Сон смешного человека» основана на фантастическом рассказе русского писателя.

Ее режиссером, сценографом и исполнителем станет актер Николай Рингбург. Некоторые постановочные решения будут сюрпризом для зрителей, рассказала пресс-атташе театра Валентина Иванова в разговоре с ТАСС.

Театр уже начал отмечать 200-летний юбилей великого писателя одним из первых в Москве. Сейчас в его афише есть спектакль «Убивец» по роману «Преступление и наказание».

«Встреча с литературным наследием Достоевского — всегда событие, душевный ожог. Ведь Достоевский — самый глубинный, по оценке Белинского, «подземный» писатель русской литературы», — рассказал создатель моноспектакля Николай Рингбург.