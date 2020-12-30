Число заместителей министра культуры России сократится с шести до четырех

30.12.2020
В это число войдет один первый заместитель министра и один статс-секретарь — заместитель министра, поясняется в постановлении. Кроме того, в структуре центрального аппарата министерства разрешается создавать до 8 департаментов по основным направлениям деятельности ведомства, говорится в тексте.
В настоящее время у министра культуры России Ольги Любимовой шесть заместителей. В их числе первый заместитель Сергей Обрывалин, статс-секретарь — замминистра культуры РФ Алла Манилова, а также заместители Максим Ксензов, Владимир Осинцев, Николай Овсиенко и Ольга Ярилова.
По сообщению на сайте кабмина, в результате реформы госаппарата будут сокращены 37 заместителей руководителей федеральных ведомств. Реформа затронет 45 органов власти, работу которых курирует Правительство РФ. В результате оптимизации уменьшится число подразделений, выполняющих обеспечивающие функции, освободившиеся денежные средства останутся в фондах оплаты труда.