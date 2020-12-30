Состояние Фрейндлих остается стабильно тяжелым

30.12.2020
Ранее народную артистку СССР Алису Фрейндлих госпитализировали с диагнозом «коронавирус» и 80% поражением легких.
«Стабильно тяжелое, без ухудшений», — рассказали агентству в клинике.
Ранее в БДТ имени Г. А. Товстоногова рассказали, что актриса проходит интенсивную терапию под постоянным контролем врачей. Для этого ее разместили в реанимационной палате.
В медицинском учреждении также проходит лечение и дочь Фрейндлих, актриса театра и кино Варвара Владимирова, отметил представитель клинической больницы № 122.