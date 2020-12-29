Джонни Депп впервые после скандала с Warner Bros. обратился к фанатам со словами любви

Голливудский актер опубликовал в своем Instagram поздравление с Рождеством и Новым годом.

Депп выложил черно-белую фотографию, на которой он изображен вместе с ирландским музыкантом Шейном Макгоуэном из группы The Pogues на съемках документального фильма «Crock of Gold», продюсером которой выступил сам актер. В подписи к фото Депп выразил надежду, что следующий год будет лучше, чем 2020-й.

«Этот год был очень тяжелым для многих. Надеюсь, нас ждут лучшие времена. Всем счастливых праздников! Всех люблю», — написал на своей странице «капитан Джек Воробей».

Ранее в ноябре Джонни Депп проиграл разбирательство в суде по иску о клевете, который он подал против британского таблоида The Sun. Издание опубликовало статью с обвинениями в адрес актера в том, что он якобы избивал свою бывшую жену Эмбер Хёрд.

После этого студия Warner Bros. отказала Деппу в роли темного волшебника Гриндевальда в продолжении саги «Фантастические твари», а киносервис Netflix удалил из своей библиотеки все фильмы с его участием.

Однако репрессии кинобизнеса в отношении актера вызвали волну возмущения у публики. В частности, это выразилось в реакции пользователей Youtube, отреагировавших на новогоднее обращение Эмбер Хёрд 283 тысячами дизлайков.