Проект «Посольские вечера в Царицыне» представит программу «Ночь перед Рождеством»

Подготовленная специально к зимним праздникам программа наполнит начало нового года сказочной атмосферой волшебства, передает пресс-служба проекта.

Трансляция концерта «Ночь перед Рождеством» пройдет 14 января. Концерт состоится при поддержке Дипломатической академии и МИД России. Специальным гостем вечера станет ректор Дипломатической академии МИД России, посол Александр Яковенко.

По сложившейся традиции новый сезон открывается программой, представляющей российскую культуру. На этот раз зрителям представят знаменитую повесть Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством», а также созданные по ее мотивам музыкальные произведения.

Текст повести Гоголя в сокращенном варианте прочитают артисты театра и кино Евгений Воскресенский и Татьяна Аугшкап. Музыка из оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством» и оперы Петра Ильича Чайковского «Черевички» прозвучит в исполнении лауреатов международных конкурсов: солистов Кирилла Золочевского (тенор), Евгении Афанасьевой (сопрано), Екатерины Лукаш (меццо-сопрано), Максима Орлова (бас-баритон) и инструментального ансамбля, в составе которого Елена Корень (флейта), Артем Корень (гобой), Леонид Железный (1-я скрипка), Зиновия Нестеренко (2-я скрипка), Василий Степанов (виолончель) и Юлия Корень (фортепиано).

Посмотреть трансляцию вечера можно будет 14 января 2021 года на портале «Культура.РФ», в соцсети «Одноклассники», на сайте музея-заповедника «Царицыно» и на сайте проекта «Посольские вечера в Царицыне». Начало в 19.00.