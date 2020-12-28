Фанаты Деппа наказали Эмбер Херд 283 тысячами дизлайков

Актриса выложила видео с обзором итогов года на Youtube .

В своем видео Херд поделилась своими мыслями об итогах 2020 года. Когда ее спросили, чему она научилась за этот трудный год, звезда «Аквамэна» ответила: «Приспособиться и выжить, приспособиться и выжить».

Эмбер также рассказала о своей роли в новом минисериале «Противостояние» по роману Стивена Кинга. Премьера картины состоялась 17 декабря.

Видео актрисы, однако, собрало 283 тысячи дизлайков и лишь 2,2 тысячи лайков. В комментариях пользователи один за другим повторяют фразу: «Они не верят тебе, потому что ты мужчина. Она НЕ жертва». Первый из таких комментариев получил 27 тысяч лайков.