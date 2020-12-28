Минкультуры России объявило конкурс на должность гендиректора Росгосцирка

Об этом сообщила пресс-служба федерального ведомства.

Нового руководителя Росгосцирка выберут на конкурсной основе в феврале 2021 года. Конкурс состоится в 10:00 18.02.2021, говорится в сообщении.

Заявки на конкурс будут приниматься с 11 по 29 января 2021 года. Соискатель должен иметь высшее образование и опыт работы в сфере цирковой деятельности, опыт работы на руководящей должности не менее одного года.

Кроме стандартного набора документов, соискатель должен предоставить автобиографию и программу деятельности Росгосцирка на период с 2021 по 2025 годы.

В ходе первого этапа конкурса соискателям предложат тестовые испытания. В случае, если участник представит более 25% неправильных ответов по результатам тестовых испытаний, к участию во втором этапе конкурса он не допускается, указано в правилах.

В ходе второго этапа конкурсная комиссия и эксперты изучат представленные претендентами программы деятельности предприятия и назовут победителя.

15 декабря Владимир Шемякин покинул пост гендиректора Росгосцирка по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности руководителя учреждения назначили Сергея Белякова, занимавшего должность советника главы Росгосцирка.