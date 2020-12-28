Севастопольцам показали будущие театр оперы и балета и академию хореографии

Общественные обсуждения начались в пятницу в режиме онлайн, передает телеканал «Вести.Севастополь».

Оба объекта, которые планируют построить в городе, входят в культурный кластер, который по поручению президента России Владимира Путина строится на мысе Хрустальный. Любой желающий может ознакомиться с концепцией кластера в Центре культуры и искусств на улице Ленина, передает канал.

Комплекс объединит театр оперы и балета, академию хореографии и галерею искусств. По замыслу архитекторов, в парковую зону будут вписаны творческие пространства.

Проект планировки территории со всеми этими объектами и с этой планировкой был утвержден летом 2019 года, сейчас проводится корректировка уже принятой документации, впервые предоставляется визуализация двух законченных объектов, рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Кроме общей концепции территории представлен облик театра оперы и балета и академии хореографии. В её стенах смогут учиться 250 детей, 87 учащихся уже приняты на подготовительное отделение, пока они занимаются на арендованных площадях в спортивном комплексе «Муссон».