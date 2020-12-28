«Культура» составила топ-10 самых креативных стран мира

Эксперты нашего издания изучили ведущие государства по нескольким категориям развитости креативной экономики, после чего свели полученные данные в общий рейтинг.

Использовались такие показатели, как уровень занятости в креативных индустриях, объем экспорта товаров креативных индустрий, торговый баланс в торговле креативными товарами и услугами, темпы роста стран в секторе креативных индустрий, выручка от продаж интеллектуальной собственности и доли стран на рынках креативных индустрий.

В некоторых категориях эксперты выделили подкатегории, по которым можно провести сравнение — например, в категории «Экспорт товаров креативных индустрий» это сравнение по объему экспорта товаров креативных индустрий и его доля в совокупном экспорте страны. По этим показателям специалисты составили топ-10 стран и присвоили им баллы за каждую подкатегорию. Страна, занимающая первое место по тому или иному показателю, получила 10 баллов, страна на втором месте — 9 баллов и так далее — до 1 балла за 10-е место. Страны с одинаковыми показателями в той или иной категории получали равное количество баллов.

Самый большой объем экспорта товаров креативных индустрий оказался у Китая, который экспортировал в 2015 году продукции различных секторов креативной экономики на общую сумму 196,4 млрд долл. Второе место по объему экспорта «креативных товаров» заняли США, которые отстают от Китая почти в пять раз — 40,5 млрд долл. На третьем месте по этому параметру оказалась Франция, экспортировавшая на 34,5 млрд долл.

Лидирующую позицию по положительному торговому балансу в торговле товарами креативных индустрий занимает Китай — 154 млрд долл. На втором месте (с отставанием от лидера почти в десять раз) оказалась Италия с торговым балансом 15 млрд долл. Третье место получла Индия с торговым балансом 12 млрд долларов .

По темпам роста креативной экономики опять же лидирует Китай, креативные индустрии которого растут со среднегодовым темпом 17,6%. Второе место с темпом роста 14% заняла Турция, на третьем месте с 11,6-процентным ростом оказалась Швейцария.

По продажам интеллектуальной собственности безусловно лидируют США, которые смогли заработать на ней 117,4 млрд долл. в 2019 году. На втором месте с продажами на уровне 46,9 млрд долл. оказалась Япония, а третье место по выручке от продаж получили Нидерланды, которые заработали 41,8 млрд долларов.

Мировой рынок изобразительного искусства фактически поделен между семью странами: США, Великобританией, Китаем, Францией, Швейцарией, Германией и Испанией. На долю всех остальных стран приходится всего 7% рынка. При этом здесь, безусловно, доминируют США, которым принадлежит 44% рынка. Второе место и 20% рынка занимает Великобритания, третье — Китай с 18%.

По продажам видеоигр лидирует Китай, который за год зарабатывает на этом 34,4 млрд долл. Несущественно отстают США — 31,5 млрд долл., за ними следует Япония — 17,7 млрд долларов.

По продажам музыки первое место, опять же, досталось США — 5,9 млрд долл. Второе место заняла Япония (2,7 млрд долл.), третье место делят Великобритания и Германия — по 1,3 млрд долларов.

В итоговом рейтинге первое место занял Китай, который абсолютно доминирует по объему экспорта креативных товаров и по его доле в совокупном экспорте страны, по торговому балансу и темпам роста креативной экономики, лидирует по числу выдаваемых ежегодно патентов и выручке от продажи видеоигр, занимает внушительную долю на мировом рынке изобразительного искусства. Второе место заняли США. Несмотря на то, что креативные индустрии не занимают столько важного места в американской экономике в целом (американцы больше закупают креативных товаров, чем продают), у США очень сильные позиции по продажам интеллектуальной собственности, числу выданных патентов, а также в основных секторах креативной экономики: изобразительном искусстве, видеоиграх и музыке. Третье место делят Великобритания и Франция, где сектора с высокой долей добавленной стоимости, полученной от управления правами на интеллектуальную собственность, традиционно играют важную роль.

Россия находится на невысоких позициях, несмотря на внушительные темпы роста креативной экономики и высокий уровень развития ИТ-сектора. По мнению экспертов, все дело в невысокой базе: в нашей преимущественно сырьевой экономике креативные индустрии занимают лишь незначительную долю: например, их доля в совокупном экспорте России составляет всего 0,4% (сравните с лидерами по этому показателю: Китаем с его 6,6%, Италией с 4,9% и Францией с 4,6%). У нас отрицательный торговый баланс в торговле товарами креативных индустрий из-за сильной зависимости от китайского импорта, наши доходы от продажи интеллектуальной собственности едва превышают 1 млрд долл. в год, в то время как даже у Швеции, замыкающей топ-10 в данной подкатегории, этот показатель составляет 8,3 млрд долларов.

Из-за этого Россия не вошла в топ-10 по многим категориям и оказалась лишь на 12-м месте в итоговом рейтинге.