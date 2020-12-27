Уличный киоск в Помпеях раскрыл рецепты древнеримских кулинаров

Об открытии рассказал директор археологического парка «Помпеи» Массимо Озанна в эфире канала Rainews24.

Ученые нашли в спрессованном за тысячелетия вулканическом пепле уличный киоск, в котором помпейцы покупали сырые продукты и готовые блюда. В погибшем древнеримском городе найдено уже 80 подобных киосков, но в этом впервые удалось найти остатки пищи, которые позволяют реконструировать ее состав и «рецепты». Кроме того, на прилавке киоска великолепно сохранились фрески, описывающие предлагаемые покупателям продукты, рассказал Озанна.

Как выяснилось, помпейские кулинары предлагали покупателям невероятные сочетания рыбы и дичи, смешивая разные типы мяса. Нужно учитывать, что в подобных местах покупали еду в основном простолюдины, а не аристократы, которым подавались еще более сложные блюда, отметил эксперт.

Зоологи смогли идентифицировать в найденных блюдах тушки уток, кости свиней, коз и овец, и даже птиц и улиток, подчеркнул Озанна.

Напомним, древнеримский город Помпеи погиб в результате извержения вулкана в 79 году нашей эры.