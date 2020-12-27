БДТ им. Товстоногова представит «Водевиль Дилетант» Кирилла Вытоптова

Премьера состоится на Второй сцене БДТ, сообщили в пресс-службе театра.

Спектакль будет показан в рамках экспериментальной программы «Четыре. Современная режиссура в Каменноостровском театре» как первая часть комедийного триптиха «Возможности легкого жанра», задуманного режиссером.

В основу спектакля легла пьеса Василия Шкваркина «Лира напрокат», которая была популярна в конце 1920 годов. По словам режиссера, идея цикла возникла во время весеннего карантина на фоне предположений, что напряженная атмосфера пандемии будет способствовать выходу на первый план сугубо развлекательных спектаклей.

«И тогда возникла мысль двинуться именно в эту сторону, поскольку сцена БДТ на Каменном острове изначально существовала как летняя императорская театральная резиденция с необременяющим репертуаром. С одной стороны, очевиден запрос. С другой — это безусловный «челлендж», поскольку я никогда не занимался легкими жанрами», — пояснил в разговоре с журналистами Кирилл Вытоптов.

Создатели спектакля взяли водевиль за основу и объединили его с карнавальным духом начала ХХ века, а также парадоксом текущей современности — когда люди пытаются жить обычной жизнью на фоне бушующей в мире пандемии.