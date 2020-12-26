В Германии нашли аналог Стоунхенджа с останками десятков жертв ритуального убийства

Статью с описанием открытий археологов в 2020 году во время раскопок в Пёммельте опубликовал журнал Archaelog.

Ученые обнаружили остатки ритуального комплекса бронзового века, напоминающего британский Стоунхендж. Культовое сооружение было найдено в 1991 году с помощью аэрофотосъемки, оно состоит из нескольких колец, образованных рвами и насыпями.

По размерам святилище напоминает британский Стоунхендж, диаметр его внешнего рва составляет около 115 метров. Различие в том, что в немецком святилище вместо каменных столбов применили деревянные — такие постройки археологи называют вудхенджами.

В кругу валов археологи обнаружили захоронения нескольких мужчин, а также нескольких десятков женщин и детей со следами насильственной смерти. Они были убиты и сброшены в ров в ходе ритуального жертвоприношения, полагают ученые.

Рядом с вудхенджем ученые нашли множество погребальных курганов и могил. Как показали данные радиоуглеродного анализа, сакральный комплекс использовался в течение 400 лет, примерно с 2400 до 2050 года до нашей эры. Таким образом, он датируется той же эпохой, что и Стоунхендж.

В ходе раскопок 2020 года рядом с культовым комплексом было найдено крупное для того времени поселение. Исследователи нашли руины 65 домов прямоугольной формы, размеры которых колебались от 15 до 30 метров по длинной стороне.

Все постройки ориентированы с запада на восток, дверь у всех была с южной стороны, вход был защищен от ветра тамбуром. По мнению ученых, в каждом из таких домов жила большая семья из 20-30 человек, при этом общее население деревни было более тысячи человек, что для раннего бронзового века очень большая цифра. По мнению исследователей, это было самое большое поселение той эпохи в центральной Германии.

Ученые долгое время считали Стоунхендж местным британским феноменом. Однако раскопки в Пёммельте и других местах Германии показали, что неолитические кольцевые сооружения были единой традицией народов Европы конца неолита — начала бронзового века.

Эту версию подтверждают и находки археологов в Пёммельте. Найденная здесь керамическая посуда относится к типичным образцам культуры колоколовидных кубков. Сравнение образцов ДНК из захоронений в Пёммельте и окрестностях Стоунхенджа показало, что генетически это были очень близкие племена, мигрировавшие в 2800-х годах до н.э. из Причерноморских степей в центральную Германию, а оттуда — на Британские острова.