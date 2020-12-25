Репрессии Netflix дали повод адвокатам Джонни Деппа возобновить его защиту

Представители актера подали обращение в апелляционный суд Королевского суда Лондона, пишет «Российский сайт Джонни Деппа».

Юристы просят разрешить им обжаловать решение верховного судьи Никола. Второго ноября суд Англии признал сведения таблоида The Sun о том, что Депп якобы избивал свою жену Эмбер Херд, правдивыми «в значительной степени».

Адвокаты Деппа считают, что судья Никол проигнорировал важные доказательства обратного, поверив словам свидетеля защиты и не обратив внимания на противоречия в показаниях Херд. Также судья, по мнению юристов, не должным образом ознакомился с материалами опровержения, предоставленными адвокатами Деппа, и без единого серьезного аргумента вынес отрицательный приговор, который в таких обстоятельствах не может быть признан справедливым.

При вынесении вердикта суд утверждал, что статья таблоида никак не повлияла на карьеру Деппа. Однако после решения суда по этому делу Деппу отказали в главной роли в «Фантастических тварях», а киносервис Netflix удалил из своей библиотеки все проекты с участием актера. Вследствие этого адвокаты актера получили достаточно доказательств ущерба, который судебный процесс нанес репутации Деппа и его материальному положению.

Депп попросил апелляционный суд еще раз изучить все доказательства и назначить новую дату суда для пересмотра дела.