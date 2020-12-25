Для врачей пройдут благотворительные показы киноконцерта «Полёт над Россией»

В рамках социальной акции состоится три сеанса показов, сообщает пресс-служба Минкультуры России.

Показ киноконцерта «Полёт над Россией» в поддержку медиков, работающих в условиях пандемии коронавируса, состоится в Большом зале Московской консерватории 26 декабря. Мероприятие организовано по поручению Минкультуры России, отмечается в сообщении.

Показы киноленты пройдут с музыкальным сопровождением симфонического оркестра Москвы «Русская филармония» под управлением Сергея Таранина. Музыканты исполнят 38 произведений композитора Бориса Салхова.

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова обратилась к гостям и организаторам мероприятия.

«Этот проект — посвящение нашим дорогим врачам. Медицинские работники находятся на передовой в борьбе с коронавирусом, и мы хотим сказать вам спасибо за силу духа, терпение и заботу о каждом человеке. Вызывает восхищение самоотверженный труд, те титанические усилия, которые каждый день вы предпринимаете на своем посту. Творчество неизменно сопровождает сложные времена, скрашивает будни и дарит надежду, а сила искусства способна преодолеть многое. Желаю всем зрителям крепкого здоровья и незабываемых эмоций от киноконцерта!», — сказала министр.

Фильм «Полёт над Россией» создан немецкими режиссерами Петрой Хёфер и Фредди Рёкенхаусом. В съёмочную группу картины также вошёл новозеландский оператор Питер Томпсон, который принимал участие в создании трилогии «Властелин колец».

Команда из Германии снимала Россию с вертолётов в течение девяти месяцев. В фильме запечатлён грандиозный масштаб нашей страны — от побережья Северного Ледовитого океана до пустынь Калмыкии, от вулканов Камчатки до высочайшей вершины Европы – Эльбруса, от мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга до деревень в сибирской тайге.

Впервые в истории кинематографа было разрешено снимать в самых дальних и закрытых уголках страны, таких как Мурманск, Норильск, Ямал. Съёмки проходили и на объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО – в Соловецком монастыре, на Куршской косе, Путоранскому плато и в других местах.