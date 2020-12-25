Похищенные нацистами ценности вернутся из Зальцбурга в Темрюкский музей

Церемония передачи предметов из музея г. Зальцбурга в Австрии состоится в пятницу, 25 декабря, сообщила пресс-служба Министерства культуры России.

Предметы поступят в фонды филиала Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына — Темрюкский историко-археологический музей. Будет представлена экспозиция привезенных предметов, состоится подписание акта их приема на постоянное хранение.

Культурные ценности, о которых идет речь, были вывезены нацистами в 1943 году из Темрюкского историко-археологического музея в Краснодарском крае.

Это три амфоры и пять античных надгробных барельефов, которые немецкие военные взяли в разрушенном кубанском музее. Все они относятся к античной культуре и представляют научный и экспозиционный интерес, говорится в сообщении.