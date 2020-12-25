«Джентльмены» и «Рик и Морти» возглавили рейтинг популярных фильмов

Статистику оценок пользователей привела пресс-служба онлайн-платформы «Кинопоиск HD».

Криминальную комедию британского режиссера оценили более 500 тысяч раз. Среди анимационных картин имел успех мультсериал для взрослой аудитории «Рик и Морти», отмечается в сообщении.

«Джентльменов» посмотрел каждый пятый подписчик сервиса, при этом каждый десятый пересмотрел его два раза. Также «Джентльмены» стали самым высоко оцененным фильмом 2020 года на сервисе — комедия получила 8,4 балла с более чем 500 тыс. оценок.

Вторым по популярности стал мультсериал «Рик и Морти», рассказывающий о приключениях школьника и его деда-ученого. Также вызвали внимание зрителей комедийный сериал «Последний министр», «Проект «Анна Николаевна» и «Беспринципные» режиссера Романа Прыгунова по рассказам Александра Цыпкина.

В десятку лидеров также вошли новый сезон «Смешариков», сериал «Бесстыжие», «Мстители: Финал» и другие работы.