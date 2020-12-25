В «Барвиха Luxury Village» пройдет премьера спектакля Богомолова «Бесы Достоевского»

Об этом сообщила пресс-атташе театра Мария Малкина ТАСС.

Премьера спектакля художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова будет идти в течение двух вечеров 25 и 26 декабря.

Первый показ постановки был назначен на октябрь, однако из-за ограничительных мер вледствие новой коронавирусной инфекции и запрета на массовые мероприятия в Московской области ее переносили дважды.

Спектакль Константина Богомолова — совместный проект Театра на Малой Бронной, Фонда поддержки и развития современного театра имени Соломона Михоэлса, а также концертного зала «Барвиха Luxury Village».

В постановке участвуют Никита Ефремов, Елена Морозова, Дмитрий Куличков, Игорь Миркурбанов, Александр Яцко, Василиса Перелыгина, Александра Ребенок, Владимир Храбров, Андрей Субботин, Владислав Долженков, Александра Виноградова, Мария Шумакова и другие актеры. Главным художником стала Лариса Ломакина, образы персонажей были созданы при поддержке ЦУМа.