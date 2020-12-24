Netflix вызвал гнев пользователей, удалив фильмы с Джонни Деппом и Шайи ЛаБафом

Фильмы с участием актеров были вымараны из библиотеки американского отделения потокового сервиса, пишет ресурс Geek Buzz.

Изъятие картин произошло одновременно. Напомним, перед этим Депп проиграл суд по своему иску о клевете в отношении издания The Sun, а Шайи ЛаБафа начали преследовать по обвинению его бывшей подруги в физическом и эмоциональном насилии.

На момент написания новости несколько картин с участием ЛаБафа все еще значились в каталоге. Фильмы с Деппом по-прежнему доступны подписчикам сервиса, находящимися за пределами США.

Американские подписчики видеосервиса выразили свое возмущение решением компании. «Они реально убрали все фильмы с Деппом? Ненавижу», «Джонни Депп — заботливый и любящий человек, не заслуживший этого безумия», «Эмбер Херд неправа, вы расправились не над тем человеком», — пишут пользователи в соцсетях.

Компания Netflix не стала официально комментировать ситуацию с удалениями фильмов актера.