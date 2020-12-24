«Обратная связь» прервала двухлетнюю блокаду российских фильмов на Украине

Об этом рассказал один из авторов сценария, актер Ростислав Хаит в разговоре с ТАСС.

Новогодняя комедия режиссера Алексея Нужного с участниками «Квартета И» стала единственным фильмом из России, который выходит в прокат на Украине за последние почти два года, отметил он.

Комедия «Обратная связь» продолжила фильм «Громкая связь», вышедший в 2019 году как адаптация итальянского кинохита «Идеальные незнакомцы» Паоло Дженовезе. Прокат картины на Украине начался в среду.

«У нас было желание попробовать осуществить прокат нашего фильма в Украине, и мы это сделали. Жестких правил о том, что ни одна российская картина не может выйти в прокат, там нет», — заявил Хаит. По его словам, «Громкая связь» оказалась последним российским фильмом, вышедшим в украинский прокат в феврале 2019 года.

Актер отметил, что участники фильма очень рады тому, что вторая их картина тоже выходит спустя почти два года. «Мы с Леонидом Барацем родом из Одессы, и нам приятно, что мы по-прежнему являемся связующей ниточкой между нашими двумя странами», — подчеркнул Хаит.

Главные роли в фильме исполнили участники «Квартета И» Леонид Барац, Камиль Ларин, Ростислав Хаит и Александр Демидов. Также снимались актрисы Мария Миронова, Анастасия Уколова и Ирина Горбачева.